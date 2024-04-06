دنيا سمير غانم: إيمي خفة دمها غير عادية وعصبيتها بتضحك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحدثت الفنانة دنيا سمير غانم عن الفرق بينها وبين شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم، وذلك خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج بيج تايم بودكاست المعروض طوال شهر رمضان 2024 على مجموعة قنوات mbc.

وقالت دنيا "نشبه بعض، في الأمور الإنسانية، إحنا زي بعض في حبنا للناس واحترامنا ليهم وحبنا لشغلنا وكل الحاجات اللي اتربينا عليها في البيت، بس ممكن نكون مختلفين في الطباع".

وتابعت "في الحقيقة أنا هادية جدا، إيمي لأ مع إن واحنا صغيرين كان العكس، هي بتحب تهزر على طول، وإيمي عصبية جدا بس عصبيتها بتضحك، طفلة متعصبة، واخدة خفة الدم من بابي، ما شاء الله خفة دم غير عادية في حياتها، بس سهل أي حد يعصبها أنا لأ باردة شوية، لما أزعل مش بقول ممكن أقعد شايلة جوايا حبة أو أطنش، بكبر دماغي اكتر من إيمي اللي بتقف عند الحاجات".

دنيا شاركت في رمضان 2023 بمسلسل جت سليمة إخراج إسلام خيري، بطولة سلوى خطاب، خالد الصاوي، محمد سلام، وغابت هذا العام عن السباق الرمضاني.