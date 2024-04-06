فن ومشاهير

ساندي علي تؤدي صلاة الجنازة على جثمان والدتها في المجمع الإسلامي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

انتهت الفنانة ساندي علي، قبل قليل، من أداء صلاة الجنازة على جثمان والدتها، في المجمع الإسلامي بمنطقة الشيخ زايد، والتي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 6 أبريل.

وأعلنت ساندي خبر وفاة والدتها، عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت "توفيت إلى رحمة الله أمي الحبيبة وستقام صلاة الجنازة بعد صلاه الظهر بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد، إنا لله وإنا إليه راجعون".

جدير بالذكر أن أخر أعمال ساندي كان مسلسل سيب وأنا أسيب الذي عُرض على منصة شاهد vip، بطولة أحمد صلاح السعدني، هنا الزاهد، محمد جمعة، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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