ساندي علي تؤدي صلاة الجنازة على جثمان والدتها في المجمع الإسلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

انتهت الفنانة ساندي علي، قبل قليل، من أداء صلاة الجنازة على جثمان والدتها، في المجمع الإسلامي بمنطقة الشيخ زايد، والتي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 6 أبريل.

وأعلنت ساندي خبر وفاة والدتها، عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت "توفيت إلى رحمة الله أمي الحبيبة وستقام صلاة الجنازة بعد صلاه الظهر بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد، إنا لله وإنا إليه راجعون".

جدير بالذكر أن أخر أعمال ساندي كان مسلسل سيب وأنا أسيب الذي عُرض على منصة شاهد vip، بطولة أحمد صلاح السعدني، هنا الزاهد، محمد جمعة، ومجموعة كبيرة من الفنانين.