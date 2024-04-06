اتهام هنا الزاهد بسرقة فيلمها من Barbie.. وبطل العمل يرد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حل الفنان هشام ماجد ضيفًا على برنامج “تفاعلكم”، الذي تقدمه الإعلامية سارة الدندراوي على قناة العربية، حيث رد على الاتهامات التي وجهت لفيلمه الجديد “فاصل من اللحظات اللذيذة” الذي تشاركه في بطولته الفنانة هنا الزاهد بأنه مقتبس من الفيلم الاميركي الشهير “باربي”.

وقال هشام إن الناس ربطت بين فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” وباربي بسبب فستان هنا الزاهد والذى ظهرت به في برومو الفيلم ويشبه إلى حد كبير فستان باربي.

وتابع هشام: “فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة استغرق عامًا كاملًا فى التصوير، وتم كتابة السيناريو الخاص به منذ عامين ونصف قبل باربي بفترة طويلة”.

وكان المنتج كريم السبكي قد طرح البوستر الدعائي الأول لفيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” لهشام ماجد وهنا الزاهد استعدادًا لعرضه فى موسم عيد الفطر المقبل.

وتصدر البوستر كل من هشام ماجد وهنا الزاهد، بالإضافة إلى بيومي فؤاد ومحمد ثروت والطفل جان رامز.

وعلق كريم السبكي على البوستر قائلًا: “توكلنا على الله فيلم عيد الفطر فاصل من اللحظات اللذيذة”.

وأعلنت الشركة المنتجة أن المطرب أحمد سعد سيقدم الأغنية الدعائية للفيلم بالإضافة إلى عدة أغانٍ يتم عرضها ضمن أحداث الفيلم.