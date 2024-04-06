قفطان هيفاء وهبي.. إطلالة رمضانية مذهلة صُنعت لها خصيصًا مع “تطريز باسمها”| شاهد

كتب امير فتحي في السبت 6 أبريل 2024 05:22 مساءً - أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جدلا على السوشيال ميديا بعد ظهورها خلال رمضان 2024 بإطلالات أنيقة و محتشمة كشفت عن ذوقها الرفيع.

لفتت هيفاء وهبي الأنظار بقفاطين و تصميمات مطرزة باسمها، مما جعلها محط أنظار الجميع ونالت إطلالاتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

إطلالة رمضانية مميزة

ظهرت هيفاء وهبي في جلسة التصوير بإطلالة رمضانية أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ميتالك ونسقت معه قفطان باللون اللبني المطرز باسمها ذات اللون الذهبي.

هيفاء وهبي بإطلالات مطرزة باسمها

ولم تكن تلك الإطلالة الوحيدة لهيفاء وهبي المطرزة بإسمها حيث سبق وارتدت في نفس الموسم الرمضاني، عباءة سوداء مخملية بتطريزات ذهبية على الأكمام مع وجود اسمها مطرزًا على ظهر العباءة باللغة الإنجليزية، فيما تمت كتابة جملة “ديفا هيفاء” على أحد الأكمام باللون الذهبي كذلك.

أعمال هيفا وهبي المرتقبة

في سياق آخر، أعلن المنتج السينمائي أنور البعثي عن بدء تصوير فيلم “أرض جنهم”، بطولة هيفاء وهبي، وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وعبير صبري، تأليف عمرو عاصم، سيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محيي، وذلك في حي المقطم بالقاهرة.

تفاصيل أرض جهنم

وتدور أحداث “فيلم أرض جهنم” في إطار من التشويق والإثارة والكوميديا في فترة التسعينيات، وتقدم هيفاء وهبي شخصية جديدة تفاجئ الجمهور.

من المتوقع أن يستغرق تصوير الفيلم ما بين 4 إلى 6 شهور، خاصة أن التصوير سيكون في عدة دول وهي مصر، ولبنان، وفرنسا، ومن المفترض أن يتم عرض الفيلم في مصر والدول العربية في نهاية 2024.

فيلم “جوري”

من ناحية أخرى، تستعد النجمة هيفاء وهبي لتصوير فيلمها الجديد “جوري” مع الفنانين محمود الليثي وكريم عفيفي.

نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي صورة من الطائرة مع فريق عمل الفيلم على حسابها بموقع «إنستجرام»، وكتبت معلقة “جوري فيلم جديد للمخرج دكتور مرقص عادل ومدير التصوير أحمد عاشور صيف 2024”.

كانت هيفاء وهبي قد أعلنت عن تعاقدها على فيلم سينمائي جديد من إخراج مرقص عادل ونشرت الصور على حسابها بموقع أنستجرام وكتبت معلقة “”فيلم جديد من تأليف أ. هيثم سعيد ومن إخراج أ. مرقص عادل، التحضيرات بدأت من 4 شهور، المخرج طرح فكرتين، فكرة فيلم رومانسي كوميدي وفكرة فيلم أكشن والاتنين بيشكلوا مفاجأة حلوة”.

فيلم «رمسيس باريس»

أحدث أعمال هيفاء وهبي «فيلم رمسيس باريس» وجسدت خلال أحداثه دور فتاة شعبية تدعى حنين، تضطر للسفر إلى أوروبا وتواجه صعوبات.

فيلم «رمسيس باريس» بطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، ومحمد ثروت، ومصطفى خاطر، وجومانا مراد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسامي مغاوري وآخرين، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون إلى باريس بسبب تعويذة سحرية على قطعة حشيش اخترعها حمدي الميرغني، الذي يجسد دور ساحر ضمن الأحداث، ليدخلوا في العديد من الصراعات خاصة بعد سرقتهم لوحة الموناليزا بمتحف اللوفر.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »