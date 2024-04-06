باسم مغنية :فؤاد شرف الدين في حالة حرجة وعمليته لا تحتمل تأجيلاً

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل اللبناني باسم مغنية أن مواطنه الممثل المخضرم فؤاد شرف الدين في حالة صحية حرجة.



وشارك مغنية في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي صورة لـ شرف الدين وأرفقها برسالة جاء فيها :من منكم لم يصفق عند كل ظهور له في دور السينما؟؟ كابتن السينما اللبنانية الله يشفيك، فؤاد شرف الدين عمليته لا تحتمل تأجيلاً.

ونقل مغنية كلاماً لابنته الممثلة جمانة شرف الدين، إلى أن والدها يحتاج إلى عملية إستئصال ورم حميد في رأسه دون تأجيل أو مماطلة وأشارت إلى أن كل يوم من التأخير يعرض حياة والدها للخطر.

إذ أن الأطياء قالوا ومنهم طبيبه الدكتور فيليب يونس بأن والدها يحتاج إلى عملية سريعة وأن دخوله المستشفى ضروري جداً حفاظاً على سلامته.

وقد أصدرت نقابة الممثلين بيانًا فيهذا السياق أشارت فيه إلى أن شرف الدين تعرض لنكسة صحية إستدعت إلى إدخاله المستشفى و ذلك وفق ما أظهرت فحوصاته الطبية بضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة لافتةً إلى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن حالته الصحية وتفاصيل العملية الدقيقة.

وللحصول على مزيد من المعلومات والاستفسارات، يُطلب التواصل مع نقابة الممثلين في لبنان، ممثلة بالنقيب نعمة بدوي، على الرقم ٠١٣٨٣٤٠٧