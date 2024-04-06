شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 27.. دهب تامر ترفض إجراء عملية الإجهاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت الأحداث بالحلقة السابعة والعشرين من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، حيث اتفقت أم راندا مع طبيب ليجهز ابنتها من أجل عملية الإجهاض، وعندما أتي الموعد المحدد رفضت راندا - دهب تامر، أن تذهب معها للطبيب، وقالت إنها ستحتفظ بالجنين ولن تقوم بتصليح الخطأ بخطأ أكبر، وأتهمت أمها أنها السبب في كل ما جرى لها لأنها لا تعرف عنها أي شيء.

وكشفت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث علمت هالة- سلوي خطاب، بالقضية التي رفعتها صدفة علي فؤاد- خالد الصاوي، فأتفقت مع معتز- فراس سعيد، أن تعطيه مستندات لفضيحة فؤاد، ليبتزه مقابل أن يكتب كل ممتلكاته لهالة، خوفاً من أن تثبت صدفة نسبها وترثه مع أبنائها.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات دراما رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

