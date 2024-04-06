يسرا اللوزي عن خاتمة مسلسل "صلة رحم" المحيّرة :"أحب النهايات المفتوحة"

ميرنا وليد - بيروت - وعبرت الممثلة المصرية يسرا اللوزي عن سعادتها بنجاح مسلسل "صلة رحم" وردود الفعل التي تلقتها، وكذلك العمل مع الممثل إياد نصار، الذي أكدت أنه ممتع مشيدة باحترافيته وأنها تسعد بالتمثيل أمامه في موقع التصوير وتسعد أكثر حين ترى مشاهدهما معاً.



ومثّل المشهد الأخير من المسلسل لغزاً للبعض وجاءت نهايته محيرة وصـا د مة للمتابعين، لكن البطلة تحمست له قائلة: «أعجبتني النهاية المفتوحة؛ لأنها تدفع لطرح مزيد من الأسئلة، وتجعل كلاً منا يراها من وجهة نظره، وأنا أفضل النهايات المفتوحة وأحب النهايات غير السعيدة».

وتدرو الأحداث حول زوج يُكتب عليه خسارة ابنه الأول ثم فقد الثاني، وتزداد الأمور سوءا حين يضطر الأطباء لإزالة رحم زوجته بعد تعرضها لحادث خطير، ويجد البطل نفسه فجأة دون ذرية، وأمام رغبته الطاغية بأن يصير أبا ومع إحساسه الهائل بالذنب تجاه زوجته، يُقرر ارتكاب فعل ضد القانون والدين والأعراف، وهو استئجار رحم في محاولة أخيرة لتحقيق حلمه عبر التلقيح الصناعي لبويضات كانت زوجته قامت بتجميدها قبل الحادث.

كلام اللوزي جاء خلال حوار لها مع جريدة الشرق الأوسط.