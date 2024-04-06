الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن يطمئن جمهوره على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية

أطمأن الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن جمهوره ومتابعيه على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية. ونشر الأمير بدر تغريدة عبر حسابه في منصة إكس، قائلاً: “السلام عليكم، أحب أن أطمئنكم أنني بخير وعافية وفضل من رب العالمين”. وأضاف: “شكراً لكم جميعاً على دعواتكم ومحبتكم وأسأل الله ألا يريكم مكروهاً ويحفظكم جميعاً، والله سميع مجيب”. وقد بادر عدد كبير من الفنانين بالدعاء عبر حساباتهم على إكس للأمير بدر، متمنيين له الشفاء العاجل والعودة إلى حالته الصحية الأفضلز

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