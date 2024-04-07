بسنت أبو باشا: سعيدة وفخورة بالمشاركة في "الحشاشين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت الفنانة الشابة بسنت أبو باشا، عن سعادتها بردود الفعل التي وصلتها حول دورها في مسلسل الحشاشين، وخاصة بعد الحلقة السابعة والعشرين، إذ تسببت ضمن أحداثها في مقتل مدربة الجواري ألينار.

وقالت بسنت في بيان صحفي إن تواجدها هذا العام في مسلسل الحشاشين جعلها سعيدة وفخورة للغاية، خاصة وأنه واحد من أهم وأضخم الإنتاجات العربية في الفترة الأخيرة، مشددة أن عملها مع المخرج بيتر ميمي أضاف لها بشكل كبير، خاصة في بداياتها وبتوجيهاته واهتمامه بكل صغيرة وكبيرة في العمل حتى يخرج بهذا الشكل المبهر.

ووجهت بسنت الشكر لكل النجوم الذين تواجدت معهم في العمل، مضيفة "وشكرا لشركة الإنتاج صاحبة السبب الرئيسي في خروج العمل يخرج بهذا الشكل الرائع".

ولفتت أن التحول الذي طرأ على الشخصية في الحلقة الماضية وأنها تسببت في قتل ألينار جعل الجمهور يتفاجأ، خاصة وأنها كانت شخصية مسالمة طوال أحداث العمل ولم يتوقع أحد ذلك.

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر. بطولة كريم عبدالعزيز ونيقولا معوض وفتحي عبدالوهاب وأحمد عيد، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.