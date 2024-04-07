شكران مرتجى تردّ على سؤال “شو عاملة بحالها؟” وتُسكِت المتنمّرين

شاركت الممثلة شكران مرتجى متابعيها عبر صفحتها على انستغرام بأكثر من صورة من أجواء مشاركتها في توزيع المساعدات خلال شهر رمضان المبارك على أهالي مخيم جرمانا في سوريا، مؤكّدة ان هذه التجربة مهمّة جداً في العمل الجماعي والإنساني والتطوّعي.

وتابعت “شكران” موجّهة كلامها الى من اتّهمها باجراء عمليات تجميل وقالت: “هذه الصور لكي تروا (البعض) أنني لم أقم بعملية تجميل، (ما في وقت الله وكيلكم ) تسعة أشهر من التصوير وعلى العكس (نحفانة) خاصة أننا بدأنا بمهمّة توزيع المساعدات بعد طرح برومو مسلسل “لعبة حب” وهذه شخصيّة فريدة هي التي تتحدّث بهذه الطريقة وليست شكران و(شو عاملة بحالها) إستمتعوا ودعونا نستمتع بعملنا وتعبنا وجهد الفريق ومحبتكم”.

الجدير ذكره ان شكران مرتجى تشارك في مسلسل “لعبة حب” المعرّب من الدراما التركية والذي سيبدأ عرضه ابتداءً من ١٤ أبريل/نيسان الجاري.

في السياق نفسه، شارك حساب منصة “شاهد” على انستغرام فيديو ظهرت فيه “مرتجي” وهي تتحدّث عن دورها في المسلسل حيث ستطّل بشخصية “فريدة” التي يبدو انها ستكون شريرة تخطط وتنفّذ وتحصل على كل ما تريده. يشارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الممثلين منهم: معتصم النهار، نور علي، أيمن رضا، جو طراد، شكران مرتجى، ساشا دحدوح، أيمن عبد السلام, حسن خليل، حازم زيدان، ساندي نحاس، ناظم عيسى، نهاد عاصي وغيرهم.