لم تكتمل بسبب الديانة.. هالة صدقي تكشف عن قصة أول حب حياتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة هالة صدقي، عن قصة أول حب في حياتها والتي لم يكتب لها النجاح بسبب اختلاف ديانتهما.

وقالت صدقي مع الإعلامي عمرو أديب إنها عاشت قصة حب جميلة حينما كانت صغيرة، واستكملت: "أول راجل حبيته كان معايا في النادي وأنا كنت صغيرة أوي، واتقدم لي بس منفعش الإرتباط عشان اختلاف الديانة بس أنا حبيته".

وأضافت: "كان صعب الإرتباط بسبب المجتمع بتاعنا أنا وهو ما ينفعش، حبيبي كان بيعدي من تحت العمارة بالعربية أشوفه وأنا قاعدة في البلكونة أذاكر، وهو يشاور لي ويستنى لغاية ما أطفي النور".

وحلت الفنانة هالة صدقي ضيفة ببرنامج BigTimePodcast، الذي يستضيف المشاهير والنجوم أثناء زيارتهم لموسم الرياض، الهدف من هذا البرنامج هو تقديم منصة للمشاهير والنجوم لمشاركة تجاربهم وأفكارهم حول موسم الرياض وزيارتهم إلى المملكة العربية السعودية.

يتطرق البرنامج حول عدة جوانب مثل: تسليط الضوء على تجاربهم في موسم الرياض، ومدى انطباعهم وتجاربهم الشخصية.



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