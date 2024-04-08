شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف: أمانى التونسى سيناريست واعية لطبيعة شخصيات مسلسل بقينا اتنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة رانيا يوسف لـ الخليج 365، إنها سبق وتعاونت مع طارق رفعت مخرج مسلسل بقينا اتنين الذى يتم عرضه حاليًا فى موسم دراما رمضان 2024، وذلك خلال مسلسل "7 أرواح" مشيرة إلى وجود كيما وتفاهم كبير بينهما وهذا ما جعل هناك راحة خلال تصوير مسلسل بقينا اتنين.

وأشادت رانيا يوسف بالسيناريست أمانى التونسى التى تتعاون معها للمرة الأولى لافتة: "هى مؤلفة واعية وفاهمة طبيعة الشخصية ودوافعها، ودارسة طب نفسى وعلاقات زوجية، وكتبت سيناريو حقيقيًا وحوارًا صادقًا وسهلاً، وجميعنا شعرنا بذلك منذ اللحظات الأولى لقراءة السيناريو".

وكانت رانيا يوسف قد أعربت عن سعادتها بالأصداء التى يحققها العمل خلال شهر رمضان وقالت:"الحمد لله ردود الأفعال على مسلسل بقينا اتنين جيدة، وأعتبره مسلسلا بسيطا وسهلا فى الاستيعاب، فهو اجتماعى لايت والجمهور يستطيع مشاهدته فى البيوت وهو مطمئن، لأن العمل مناسب لكل أفراد الأسرة.

وأضافت رانيا يوسف، "هناك الكثير من نقاط التماس والتشابه بينى وبين ياسمين الجمال، كلانا من الشخصيات المستقلة ماديا وفكريا ومن الأقوياء، الفارق الوحيد فى الحالة الاجتماعية الحالية، لأن ياسمين الجمال متزوجة وعاشت تجربة الطلاق، أما أنا فى الواقع «سينجل»، ولكن إذا كانت هى ممتنة بكونها امرأة مستقلة وقوية وأم طوال الوقت، لكن مثل أى امرأة أخرى هناك لحظات تحب الست أن تشعر بأنها أنثى، فهى تعمل مثل الرجل، ولكنها عندما تعود للمنزل تتمنى أن تجد من يعاملها على أنها امرأة".

يعرض مسلسل بقينا اتنين على قناة CBC، في تمام الساعة 12 منتصف الليل والإعادة 6:30 صباحًا والعادة الثانية 11:15 صباحًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي فى موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضى، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، إنتاج K media.

