شكرا لقرائتكم خبر عن صيد العقارب الحلقة 29.. دليل جديد في قضية قتل على ضرغام يقلب الموازين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 29، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثًا مختلفة، حيث وجد "حازم" فيديو قتل "على ضرغام" محمود عبد المغني ضمن الداتا التي كان يخفيها "شريف الغزولى"، وشاهدته كل من "عايدة" غادة عبد الرازق و"ياسين" محمد علاء.

وأخبر الضابط "حسام" كريم محجوب كل من "عايدة" و "ياسين"، بأن الفيديو يكشف أن "سامح الغول" ضرب "على" على رأسه مرة واحدة فقط، والطبيب الشرعى لدينا كشف أن "على" ضرب على رأسه من 6 إلى 7 مرات بآلة حادة، وهذا يعنى أن هناك شخص قام بضرب "على" ولكنه قام بتعطيل الكاميرات قبل دخوله، وفى الغالب هو "شريف" ولكننا نحتاج لدليل قوى.

وشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 29، أحداثاً مختلفة، حيث طلب "عايدة" غادة عبد الرازق من "ريمون" خطف "نرفانا" واحضارها لها، وهو ما قام بتنفيذه بالفعل لتنتهى الحلقة فى حديث "عايدة" معها فى معرفة بعض المعلومات عن حبيبها السابق "شريف الغزولى".

وأخبرت "نرفانا" "عايدة" بالغرفة التي يقوم فيها بتخزين الداتا الخاصة بشركتى "الغول" و "ضرغام"، وأخبرتها "عايدة" بأنها لن تغادر المكان حتى تنتهى من كل شيء، وطلبت من ريمون أني تحفظ عليها.

قابلت عايدة" غادة عبد الرازق، "شريف" محمد نجاتي في أحد المطاعم، لكى تبعده عن شركته حتى يتثنى لزوجها "ياسين" الحصول على الداتا الخاصة بشركاتهم من غرفة بشركة "شريف".

وأخبرته "عايدة" بالمقطع الصوتى الذى أرسل لها، ويتضمن رسالة تحريض من "إسماعيل الغول"، كما أخبرته بأن والدها "حسن ضرغام" ينتظر زيارته لها ورحب بشدة، ولكن حضر "ياسين" محمد علاء وتسبب في صدمة لـ "شريف" بسبب حضوره المفاجئ والرومانسية اتلى جمعته بزوجته "عايدة"، ليتعجب مما يحدث.

نجح "ياسين" محمد علاء في الحصول على الداتا الخاصة بكاميرات شركاتهم من شركة "شريف"، وأخبر عايدة" غادة عبد الرازق، بحصوله على كل شيء وقام "حازم" بالذهاب بها للمنزل.



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