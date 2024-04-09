أيمن زيدان يسترسل بالحديث عن رحيل إبنه وشقيقه

ميرنا وليد - بيروت - إسترسل الممثل السوري أيمن زيدان في الحديث عن شعوره الحزين بفقدان إبنه وشقيقه.

وقال أيمن زيدان: "قانون الحياة أن نفقد شخصاً عزيزاً، ولكن لسوء طالعي أنني عشت فكرة الأصغر... فقدت أصغر أبنائي وأصغر أشقائي. فكرة الأصغر توجع على عكس الطبيعة بأن الابناء يودّعون أهلهم. ولكي نتمكن من التخلص من هذا الوجع ولملمة هذا الفقدان نحتاج الى المزيد من الطاقة".

وبمقابلة مع الإعلامي المصري عمرو أديب والفنانة السورية أصالة في Big Time Podcast، وجه أيمن زيدان رسالة لأولاده وقال: "أنا أعلّم أولادي أن الأساس هو الشغف، وأن يدافعوا عن أحلامهم. عندما تحلم لا يكون لحلمك قيمة إذا لم تدافع عنه، لأن تحقيقه يصادف الكثير من العقبات والأشواك".

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