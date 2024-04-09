دوللي شاهين تحتفل بإنتهاء تصوير كليبها "دوللي ست البنات"

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، بكليبها الجديد بعنوان "دوللي ست البنات"، بعدما انتهت من تصويره مؤخرا.

وشهد حفل كليب دوللي شاهين، حضور صناع الكليب، وعرض له عبر شاشة عرض، معلنة عن طرحه رابع أيام عيد الفطر المبارك.

الأغنية من كلمات أحمد الشاعر وألحان مادو فتحي، وتوزيع موسيقي أحمد عبد العزيز، إخراج المخرج مؤمن يوسف.

يذكر أنه في رصيد الفنانة دوللي شاهين، أغنيات عديدة، نذكر منها "حوش الدلع"، "حكاية بن"، "حبيبتي يا أمي" و"الملكة QUEEN"، و"مومو عيني" التي حققت فيها شهرة كبيرة.

إشارة إلى أن دوللي شاهين هي فنانة وممثلة لبنانية من أب لبناني وأم من أصول برازيلية.



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