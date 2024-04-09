منة فضالي تهنئ جمهورها بعيد الفطر المبارك

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الفنانة منة فضالي، على تهنئة جمهورها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكتبت عبر أكس: “‏كل سنه وانتم طيبين عيد سعيد عليكم جميعا بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم باليمن والبركات”.

وكانت كشفت الفنانة منة فضالي عن تعرض والدتها لوعكة صحية ونقلها للمستشفى.

حيث كتبت الفنانة منة فضالي عبر حسابها على الفيس بوك قائلة: "أمي للمره الخامسة ربنا يقومك بسلامة يا أمي".

منة فضالي ووالدتها

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة منة فضالي عن دعمها للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للقتل والقصف المستمر من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

حيث شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها على «إنستجرام» مجموعة من الصور لها وهي ترتدي الكوفية الفلسطيني وترفع علامة النصر، أثناء تواجدها في تركيا، وعلقت عليها قائلة: “فلسطين في القلب”.

وكانت نشرت الفنانة منة فضالي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت الفنانة منة فضالي، مرتديه ليجن باللون الزيتي، ونسقت معه بلوفر باللون الأبيض مع جاكيت أنيق ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

واعتمدت الفنانة منة فضالي، في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها .

وقررت الفنانة منة فضالي ترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

قصة مسلسل كوبرا

تدور أحداث مسلسل كوبرا فى إطار دراما شعبية تتخللها الكوميديا والأكشن، وخلال هذا العمل يعود الفنان محمد إمام للدراما الرمضانية بعد غياب عامين.

حيث قدم محمد إمام آخر أعماله «النمر» الذي تم عرضه في شهر رمضان 2021، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم أبرزهم: هنا الزاهد، محمد رياض، نرمين الفقي، بيومي فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، إيناس كامل وإخراج شيرين عادل.

أبطال كوبرا

وتشارك النجمة منة فضالي في بطولة مسلسل كوبرا بجانب محمد إمام كل من: محمود عبد المغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، أوس أوس، علاء مرسي، ومطرب المهرجانات كزبرة.