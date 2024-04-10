قبل طرح البوستر الرسمي.. إقبال كبير على تذاكر حفل عاصي الحلاني في لندن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يشهد حفل النجم اللبناني عاصي الحلاني في لندن، والمقرر في 18 حزيران/يونيو المقبل، إقبالاً كبيراً على مبيعات التذاكر، وذلك قبل حتى طرح البوستر الرسمي للحفل.

وأكد رجل الأعمال الفرنسي اللبناني الأصل حيدر أبو حمدان، منظّم الحفل، في حديث لـ”بتجرد”، أن توقيت سهرة عاصي الحلاني مميز، فهو يأتي بعد 20 عاماً على آخر حفل لـ عاصي في العاصمة البريطانية.

وأضاف أبو حمدان أن عاصي يعود بهذا الحفل ليلتقي محبيه من الجالية العربية في لندن، مشيراً إلى أن الإقبال الكثيف على البطاقات من مختلف الأعمار.

من جانبه أعرب عاصي الحلاني عن حماسه الكبير لحفله في لندن، حيث نشر عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، البوستر الترويجي الأوّل، قبل صدور البوستر الرسمي الأخير وعلّق قائلاً: “متحمس جداً”.

على صعيد آخر، يترقب جمهور محبو عاصي الحلاني طرح أغنيته الجديدة “العين عليه”، وهي باللهجة المصرية من كلمات خالد ڤرناس والحان ياسر نور وتوزيع محمد عباس ومن انتاج “لايف ستايلز ستوديوز”.