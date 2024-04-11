شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يشيد بمسلسل الحشاشين بعد عرضه في رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المطرب عمرو دياب، بـ مسلسل الحشاشين، الذى عرض خلال موسم دراما رمضان 2024، حيث قال دياب في حفله الغنائى مساء أمس بالجونة، موجها كلامه لتامر مرسى قائلا:" تامر مرسى أنا بشكرك للمرة التانية والتالتة على مسلسل الحشاشين، أجمد حاجة اتعملت السنة دى وفى كل السنين اللى فاتت، أشكرك".

يذكر أن مسلسل الحشاشين من انتاج الشركة المتحة للخدمات الإعلامية، وهو المسلسل الذي يعد الإنتاج الأضخم فى رمضان 2024، ونال اعجاب المشاهدين فى مصر والوطن العربى.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

وكان قد أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفل عيد الفطر فى مدينة الجونة أمس وسط حضور جماهيرى كبير، واحتشد الآلاف من جمهور الهضبة ومن بينهم أعداد كبيرة من السياح الأجانب فى الحفل قبل انطلاقه بساعات حيث شهدت المدينة إقبالا كبيرا فى أول أيام عيد الفطر، وصعد الهضبة إلى المسرح على أنغام أغنيته "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الجمهور الذى ردد معه الأغنية.

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