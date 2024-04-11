شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يطرح أغنيته الجديدة "واحشانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان خالد سليم أغنيته الجديدة "واحشانى"، عبر قناته على يوتيوب، والأغنية كلمات إبراهيم شحتة وجيتار شريف فهمى وتصوير الفيديو من إخراج شريف مدبولى.

وكان نشر الفنان خالد سليم مجموعة من الصور له من داخل منزل العندليب عبد الحليم حافظ، وكتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا: تشرفت اليوم بزيارة عزيزة على قلبى للمرة الثانية.. بعد 20 سنة من أول زيارة.. بيت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ .. إحساس رائع أننى كنت في بيته وبين الجدران اللي كانت شاهدة على كل حياته وإبداعاته ولقاءاته بعمالقة الملحنين والشعراء والموسيقيين .. وإبداعاته وبروفاته وضحكاته وحزنه ومرضه.. وإني أشوف كل أدواته ومقتنياته وأدخل غرفة نومه.. حقيقةً .. هو كان وسيظل رائد المشاعر والإحساس والرومانسية والتجديد والإبداع .. العندليب .. حليم".

وكان آخر أعمال الفنان خالد سليم مسلسل "حكايات الماميز" مع الفنانة دينا فؤاد، وليد فواز، هبة عبد الغني، نورهان، رباب ممتاز، أماني كمال، والإخراج لأحمد صالح، وسيناريو وحوار مى سعد، ريم يوسف، سمر طاهر، ودعاء عبد الوهاب أشرفت على الكتابة، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فى إطار اجتماعي.

