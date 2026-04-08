سعر الدولار مقابل الفرنك يستعد لكسر دعم محوري – توقعات اليوم – 08-04-2026

انخفض سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بشكل حاد خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر الزوج كل الدعوم القريبة منه، أول تلك المحطات تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وسرعان ما كسر بعدها خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ما ضاعف من الضغط السلبي المحيط بالزوج، ليكسر في النهاية مستوى الدعم المحوري 1.3865، فهذا الدعم يمثل عنق تركيبة فنية سلبية متكونة في وقت سابق وهو نموذج القمة المزدوجة، وفي الخلفية من ذلك تتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.