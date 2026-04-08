الاحتياطي النيوزيلندي يُثبت سعر الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهت الأسهم الأمريكية جلسة الثلاثاء على أداء متباين وسط علامات على تقدم في المفاوضات مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران لفتح مضيق هرمز.

في الساعة الأخيرة من التداول، تعافت المؤشرات الثلاثة الرئيسية من خسائر حادة شهدتها الجلسة بعد أن صرح رئيس وزراء باكستان شهباز شريف على منصة X بأن الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية للحرب المستمرة في الشرق الأوسط تتقدم بشكل مطرد، داعيًا ترامب إلى تمديد الموعد النهائي لإيران لمدة أسبوعين، وطلب من طهران فتح المضيق لنفس الفترة كإشارة حسن نية.

وقبل دقائق من إغلاق الجلسة، عكس كل من مؤشر S&P 500 وناسداك خسائرهما ليغلقا على ارتفاع طفيف، مسجلين الجلسة الخامسة على التوالي من المكاسب.

وقال ماثيو كياتور، الشريك الإداري في مجموعة Keator لإدارة الثروات: "المستثمرون يحاولون تفسير رسائل الرئيس والتنبؤ بمدى تنفيذ ما يقوله من تهديدات في إطار الإنذار النهائي. كم منها مجرد مواقف، وكم منها يعكس ما سيفعله فعليًا؟" وأضاف: "على المستثمرين التأكد من إجراء التعديلات اللازمة وفق ظروفهم الشخصية".

في الوقت نفسه، تكثفت الهجمات على إيران، لكن البلاد لم تسمح بعد بعودة حركة المرور عبر مضيق هرمز الحيوي، رغم تهديدات ترامب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الثلاثاء.

قفزت أسعار النفط منذ إعلان الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير، مما أثار المخاوف من ارتفاع التضخم وأضعف التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة هذا العام. تراجع خام غرب تكساس الوسيط من أعلى مستوياته للجلسة ليغلق مرتفعًا 0.5%، بينما انخفض خام برنت 0.5%.

أعرب أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، عن قلقه من أن الحرب ستدفع التضخم إلى الارتفاع بينما تبطئ الاقتصاد، مما يؤدي إلى صدمة ركود تضخمي ويضع البنك المركزي في موقف صعب.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المعمرة أكثر من توقعات المحللين في فبراير، قبل بدء الحرب. وسيقدم مؤشر أسعار المستهلكين الذي تصدره وزارة العمل لاحقًا هذا الأسبوع لمحة عن مدى تأثير الحرب على إيران على التضخم.

أنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة الثلاثاء منخفضًا 85.42 نقطة، أو 0.18%، عند 46,584.46، بينما ارتفع S&P 500 بمقدار 5.02 نقاط، أو 0.08%، إلى 6,616.85، وارتفع ناسداك المركب 21.51 نقطة، أو 0.10%، إلى 22,017.85.

من بين 11 قطاعًا رئيسيًا في S&P 500، سجل قطاع خدمات الاتصالات أكبر مكاسب نسبية، في حين كان قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية الأضعف. وكان قطاعا النقل في داو والتقنيات شبه الموصلة الأفضل أداءً خلال اليوم.

قفزت أسهم شركة يونايتد هيلث بنسبة 9.4%، بينما ارتفعت أسهم Humana وCVS Health بنسبة 7.9% و6.7% على التوالي بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية زيادة المدفوعات لشركات التأمين الخاصة التي تقدم خطط Medicare Advantage لكبار السن، وهي زيادة عن التغيير شبه الثابت المقترح سابقًا.

انخفضت أسهم آبل بنسبة 2.1% بعد أن ذكرت نيكي آسيا أن الهاتف القابل للطي الذي طال انتظاره يواجه مشكلات هندسية. بينما ارتفعت أسهم برودكوم بنسبة 6.2% بعد توقيع صفقة طويلة الأجل مع ألفابت لتطوير شرائح الذكاء الاصطناعي ومكونات أخرى، وارتفعت أسهم إنتل بنسبة 4.2% بعد أن أعلنت الشركة مشاركتها في مشروع Terafab لشرائح الذكاء الاصطناعي مع إيلون ماسك وسبيس إكس وتسلا و إكس إيه آي.

على مؤشر NYSE، تجاوزت الأسهم المتراجعة الأسهم الصاعدة بنسبة 1.05 إلى 1، مع تسجيل 84 قمة جديدة و78 قاعًا جديدًا. أما على ناسداك، ارتفعت 2,054 سهمًا مقابل 2,627 سهمًا انخفضت، لتتفوق الأسهم المتراجعة على الصاعدة بنسبة 1.28 إلى 1.

سجل S&P 500 ثلاث قمم جديدة في 52 أسبوعًا وتسعة قيعان جديدة، بينما سجل ناسداك المركب 54 قمة جديدة و119 قاعًا جديدًا. وبلغ حجم التداول في البورصات الأمريكية 18.78 مليار سهم، مقارنة بمتوسط 19.35 مليار سهم خلال آخر 20 يوم تداول كامل.