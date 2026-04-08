سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يقفز ارتفاعاً متأثراً بتركيبة فنية إيجابية – توقعات اليوم – 08-04-2026

تعرض سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) للسقوط الحر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتخطى الزوج دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما عرضه للضغط السلبي والذي تضاعف سريعاً بكسر الزوج لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ليعلن الزوج بذلك بدء اتجاه تصحيحي على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.