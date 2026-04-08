سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 08-04-2026

مدد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) من مكاسبه بشكل قوي خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد اكتسابه للزخم الإيجابي على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، لينطلق السعر بعدها مخترقاً مستوى المقاومة المهم 2,195$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.