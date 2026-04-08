سيف بن زايد يجتمع مع مجلس التركيبة السكانية

ابوظبي - سيف اليزيد - اجتمع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، مع أعضاء مجلس التركيبة السكانية لمناقشة ما تم إنجازه في إطار استراتيجية التركيبة السكانية 2031".
وقال سموه عبر منصة إكس:"اجتمعت مع إخواني أعضاء مجلس التركيبة السكانية لمناقشة ما تم إنجازه في إطار استراتيجية التركيبة السكانية 2031".
وأضاف سموه:"وخلال الاجتماع، استعرضنا أبرز ملامح النموذج الإماراتي، وما يتميز به من نسيج اجتماعي متماسك، يتعايش فيه المواطنون والمقيمون في إطار من الانسجام والتكامل، بما يعكس القيم الراسخة التي تؤكد عليها قيادتنا الرشيدة".

— سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed)
هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

