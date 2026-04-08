الجهات المختصة في أبوظبي تتعامل مع حادث حريق في منشأة حبشان لمعالجة الغاز

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي، أنها تتعامل مع حادث حريق في منشأة حبشان لمعالجة الغاز.وفق الحساب الرسمي لمكتب أبوظبي الإعلامي، على منصة إكس.

وأوضحت أنه سيتم موافاتكم بالمستجدات حال توافرها.

وتهيب الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة. — مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) April 8, 2026

