اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الجهات المختصة في أبوظبي تتعامل مع حادث حريق في منشأة حبشان لمعالجة الغاز

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي، أنها تتعامل مع حادث حريق في منشأة حبشان لمعالجة الغاز.وفق الحساب الرسمي لمكتب أبوظبي الإعلامي، على منصة إكس.
وأوضحت أنه سيتم موافاتكم بالمستجدات حال توافرها.    
وتهيب الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice)
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا