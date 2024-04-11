نجوى كرم في “لو سألوا حبيبي”: فخامة وجمال ورقي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم فيديوكليب أغنية “لو سألوا حبيبي” ، التي تتعاون من خلالها لأوّل مرّة مع سمو الأمير بدر بن عبد المحسن والموسيقار الدكتور طلال، وجاءت الأغنية من توزيع فادي جيجي.

أما الكليب حمل توقيع المخرج دان حداد الذي صوّر العمل في لبنان تحت إشراف شركة “روتانا” التي وضعت إمكانياتها وفريق عملها بكامل الجهوزية لتقدّم للعالم العربي عملاً فنيًا مميزًا لناحية الصوت وإطلالة “شمس الأغنية اللبنانية”، أيضًا لناحية الصورة المتميزة للمخرج دان حداد الذي عَمِلَ على إظهار نجوى بصورة مختلفة جداً وأسلوب جديد لم يعهده الجمهور فيها من قبل.

يحمل فيديو كليب”لو سألوا حبيبي” طابعاً رومانسياً حالماً، حيث أطلّت نجوى على جمهورها بعدّة لوكات ساحرة غلب عليها اللون الذهبي وسط لوحات استعراضية مميّزة وديكورات ضخمة بنيت خصيصاً للعمل الذي تميّز بالفخامة وأناقة وحضور نجوى الراقي.

وأعلنت نجوى كرم عن صدور العمل في منشور عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً: “لو سألوا حبيبي هي ثمرة تعاملي الأوّل مع الموسيقار الدكتور طلال وسموّ الأمير بدر بن عبدالمحسن بتمنّى تعجبكن”

فور صدور الأغنية تصدّر هاشتاغ “#نجوى_كرم_لو_سألوا_حبيبي” الترند على موقع “إكس” في لبنان والسعودية والإمارات والكويت والمغرب والجزائر والأردن وعدد من البلدان العربية.

بإختصار كليب “لو سألوا حبيبي” تضمن كل عوامل الإبهار من الفخامة، الرقص، الحب، الألوان، الجمال، الإضاءة، الموسيقى، والرقي، إضافة الى مواقع التصوير الجميلة، كلهم ساهموا في أن يبصر العمل النور بطريقة احترافية لافتة.