شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يحتفل بعيد الفطر بإطلاق ألعاب نارية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان محمد فؤاد، بعيد الفطر المبارك من خلال إطلاق ألعاب نارية من خلال نافذة منزله، حيث نشر محمد فؤاد فيديو له عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وهو يطلق الألعاب النارية من نافذة بيته.

وفى وقت سابق احتفل الفنان محمد فؤاد بعقد قران نجله عبد الرحمن، بحضور عدد من الأهل والأقارب والفنان مصطفى قمر ومصطفى كامل ووليد سعد وخالد عجاج ودنيا عبد العزيز وزوجها ومحمد لطفى، وظهر محمد فؤاد وهو فاقد للوزن بشكل كبير وسط فرحته بعقد قران نجله، فيما احتفل أيضا الشاعر الكبير بهاء الدين محمد بعقد قران نجله بجاد بهاء الدين محمد.

