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محمد فؤاد يحتفل بعيد الفطر بإطلاق ألعاب نارية.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان محمد فؤاد، بعيد الفطر المبارك من خلال إطلاق ألعاب نارية من خلال نافذة منزله، حيث نشر محمد فؤاد فيديو له عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وهو يطلق الألعاب النارية من نافذة بيته.

وفى وقت سابق احتفل الفنان محمد فؤاد بعقد قران نجله عبد الرحمن، بحضور عدد من الأهل والأقارب والفنان مصطفى قمر ومصطفى كامل ووليد سعد وخالد عجاج ودنيا عبد العزيز وزوجها ومحمد لطفى، وظهر محمد فؤاد وهو فاقد للوزن بشكل كبير وسط فرحته بعقد قران نجله، فيما احتفل أيضا الشاعر الكبير بهاء الدين محمد بعقد قران نجله بجاد بهاء الدين محمد.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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