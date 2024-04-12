أسماء جلال أفضل ممثلة كوميدية في استفتاء الخليج 365 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تتنافس عدد من الأعمال على لقب أفضل مسلسل في استفتاء الخليج 365 لموسم دراما رمضان 2024.

المنافسة ضمت المسلسلات التي عرضت خلال موسم دراما رمضان 2024، أبرزها: (الحشاشين، العتاولة، بيت الرفاعي، بدون سابق إنذار، صيد العقارب، كامل العدد، أعلى نسبة مشاهدة، مسار إجباري، المداح ٤) وغيرها.

وحتى كتابة هذه السطور، تصدرت الفنانة أسماء جلال كأفضل ممثلة كوميدية عن مسلسل "أشغال شقة" متفوقة على منافسيها بنسبة 32%، وفي المركز الثاني الفنانة رحمة أحمد حسن عن مسلسل "الكبير أوي 8" بنسبة 31%، وفي المركز الثالث الفنانة آية سماحة عن مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بنسبة 11%

ونحن نحرص على استطلاع أراء قرائنا، من خلال استفتاء الخليج 365، حيث يمكنك التصويت للمسلسل والبرنامج الأفضل، كذلك الاختيار بين نجوم وصناع هذا الموسم الدرامي؛ من خلال أسئلة يشملها الاستفتاء.

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