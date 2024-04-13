شكرا لقرائتكم خبر عن دوزى يطرح أغنية جديدة بعنوان "الباشا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم المغربي دوزي أغنيته الجديدة بعنوان “الباشا” على "يوتيوب" والتى يقدم خلالها لونا جديدا من الأغاني الإيقاعية.

تعتبر أغنية “الباشا” أول عمل فني لـ"دوزي" هذا العام، حيث اختار أن تكون كلمات الأغنية بلهجة بيضاء فكلمة الباشا متداولة في العالم العربي، وقد تعاون من خلالها على مستوى الكلمات مع مجموعة كُتاب الكلمات، من بينهم عبد القادر دوزي، منصف الخصيمي، محمد اليوسفي، أما على مستوى الألحان فقد تعامل مع كل من: ياسين الجديع ومحمد اليوسفي ومن توزيع وليد الفضيلي، وتم تسجيلها في استوديوهات بين بلجيكا وإنجلترا والمغرب.

كما اختار الدوزي أن يكون سفيرا للسياحة في المغرب من خلال تصوير فيديو كليب الأغنية بمجموعة من المدن المغربية، من بينها الرباط ومرزوكة ووارزازات وطنجة، من أجل إبراز التنوع الثقافي والسياحي للمغرب ليكون بذلك الفيديو كليب من بين أكبر الإنتاجات الفنية.

وقد اختار الدوزي تصوير الفيديو كليب مع المخرج المغربي عبد الرفيع العبديوي، الذي سبق للدوزي التعامل معه في مجموعة من الأعمال الغنائية التي حققت نجاحا كبيرا.

وتعتبر أغنية “الباشا” أول أغاني ميني ألبوم دوزي الجديد، الذي استغرق أكثر من سنتين من التحضيرات ليكون عودة قوية للساحة الفنية المغربية والعربية، ويتضمن مجموعة من الأغاني التي سيتم طرحها بشكل منفرد على فترات.

وتجدر الإشارة إلى أن النجم الدوزي يستعد لجولة فنية تشمل عدة دول الأوروبية، من بينها: فرنسا وإسبانيا وهولندا وألمانيا وبلجيكا وأمريكا وكندا لإحياء مجموعة من السهرات الفنية.