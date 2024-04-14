شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يقدم حفلاً موسيقيًا فى الأوبرا.. 24 أبريل الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت يوم 24 من شهر أبريل الحالي، حفلاً موسيقيًا في دار الأوبرا على خشبة المسرح الكبير، ويقدم لجمهوره خلال الحفل باقة كبيرة من معزوفاته الموسيقية التي يحبها الجمهور.

يذكر أن الموسيقار عمر خيرت شارك في تأليف عديد من تترات المسلسلات وتأليف الموسيقي التصويرية لها بطريقة مميزة خاصة به، حيث استطاع دمج الموسيقي الأوركسترالية الغربية بالأنغام الشرقية مستخدما آلات غربية مثل البيانو والأكسليفون وآلات النفخ كالكلارنيت والأبوا والساكس بالإضافة إلى الآلات الشرقية المميزة كالأكورديون الشرقي والعود والقانون والكمان ومن أهم أعماله، قضية عم أحمد، البخيل وأنا، ضمير أبلة حكمت، غوايش، ليلة القبض على فاطمة.

ومن الأفلام التي قام بالمشاركة الموسيقية فيها هي الممر عام 2019، الجزيرة 2 عام 2014 ، زهايمر عام 2010 ، عسل إسود عام 2010، ولاد العم عام 2009، الجزيرة عام 2007، تيمور وشفيقة عام 2007 ، مفيش غير كدة عام 2006، الرهينة عام 2006، دم الغزال عام 2005، السفارة في العمارة عام 2005، حب البنات عام 2004، النعامة والطاووس عام 2002، مافيا عام 200، الرغبة عام 2002، إمرأة تحت المراقبة عام 2000، أولى ثانوي عام 1999.

وأيضًا أفلام سكوت ح نصور عام 2001، النوم في العسل عام 1996، قط الصحراء عام 1995، البحث عن توت عنخ آمون عام 1995، الإرهابي عام 1994، لصوص خمس نجوم عام 1994، فرسان أخر زمن عام 1993، البحث عن ديانا (فيلم كندي) عام 1992،نساء صعاليك عام 1991، جحيم تحت الماء2 عام 1990، الحب أيضا يموت عام 1988، عريس في اليانصيب عام 1989، صراع الأحفاد عام 1989، بستان الدم عام 1989، نهر الخوف عام 1988، ليلة القبض على فاطمة عام 1984 وإعدام ميت.