تضارب بشأن إقامة عزاء شيرين سيف النصر يثير الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تضاربت الأقوال في الساعات الأخيرة بشأن حقيقة عدم إقامة عزاء للفنانة شيرين سيف النصر، خاصة وأن الأخ غير الشقيق للراحلة شريف سيف النصر، أكد في منشور إعلانه لخبر وفاتها عبر "فيسبوك"، أن العزاء اقتصر على المقابر أمس السبت تنفيذا لوصيتها.

وأثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار تصريحات خالد محيي الدين مدير أعمال شيرين، أدلى بها في مداخلة هاتفية مع القناة الأولى المصرية، إذ أعلن عن موعد ومكان العزاء، مؤكدًا أنه من المقرر أن تستقبل أسرة الراحلة العزاء فيها مساء يوم الثلاثاء المُقبل عقب صلاة المغرب في مسجد الحامدية الشاذلية.

وأعلن شريف سيف النصر، الأخ غير الشقيق للفنانة الراحلة، عن الوفاة، على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، وكتب: "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر".

وتابع: "تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها.. برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون".

الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، تخرجت عام 1991 في كلية الحقوق، عاشت في فرنسا عدة سنوات، حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية واكتشفها لتشارك في مسلسل ألف ليلة وليلة عام 1986.

وشاركت الراحلة في بطولة عدة مسلسلات، منها: غاضبون وغاضبات، ومن الذي لا يحب فاطمة، المال والبنون، اللص الذي أحبه.

ومن أبرز الأفلام التي شاركت الراحلة، في بطولتها: سواق الهانم، مع النجم الراحل أحمد زكي، والفنانة عبلة كامل، والراحلة سناء جميل، و"النوم فى العسل"، الذي قام ببطولته "الزعيم" عادل إمام، والراحلة دلال عبدالعزيز.

يذكر أن أخر أعمال الراحلة شيرين سيف النصر، هو مسلسل "أصعب قرار"، من بطولة أحمد بدير، ورياض الخولي، وجميل راتب، وعبير صبري، وأحمد خليل، وتامر هجرس، وطارق لطفي.