شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Madame Web يحقق 100 مليون دولار خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Madame Web إلى 100 مليون و256 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 14 فبراير الماضى، العمل من إنتاج شركة مارفل مع Columbia Pictures، ووصلت مدته إلى ساعة و56 دقيقة.

وانقمست إيرادات إلى 43 مليونًا و811 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و 56 مليونًا و444 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

الفيلم مبنى استنادًا إلى شخصية Marvel Comics التى تحمل الاسم نفسه، ويقوم ببطولة الفيلم بجانب داكوتا كل من سيدنى سوينى من The White Lotus، بالإضافة إلى إيما روبرتس وآدم سكوت.

وبعد العرض الأول تعرض الفيلم لانتقادات شديدة، حيث وصفه أحد النقاد بأنه "فوضى محرجة" و"ربما يكون أسوأ فيلم فكاهى رأيته على الإطلاق، الحوار فظيع، والمونتاج محرج".

وكان ريتشارد نيتو، رئيس التحرير فى The Hollywood Handle، لاذعًا بنفس القدر، حيث كتب: "MadameWeb فيلم فظيع، حاولت الاستمتاع به لكن للأسف التنفيذ السيئ لم يساعد، طاقم الممثلين رائع بالتأكيد لكن الأداء كان مخيبا للآمال، ويجب على سونى التوقف عن صنع هذه الأفلام".

وأضاف آخر: "للأسف، لم أتمكن من الاستمتاع بنجاح MadameWeb عبارة عن سلسلة من الفرص الضائعة والمضيعة وليست لأسباب واضحة".