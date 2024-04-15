بالفيديو: مدير أعمال شيرين سيف النصر يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

أعلن خالد محيي الدين، مدير أعمال الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، عن موعد عزائها وكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياتها.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير” على قناة صدى البلد، أكّد محيي الدين أنّ شيرين سيف النصر كانت بمثابة والدته، حيث قامت بتربيته وهو ابن مدير أعمالها، كما تولّى إدارة أعمالها بعيدًا عن الفن.

وكشف محيي الدين أنّ الراحلة كانت تستعدّ للعودة للظهور الإعلامي والمشاركة في أعمال فنية خلال الفترة المقبلة، قائلاً: “كنا راجعين تاني، وفي آخر أيام كان في اتصالات إنها عايزة تظهر في لقاء مع أستاذة إسعاد يونس وأستاذة منى الشاذلي، وكان في ورق كثير ناويين عليه ومشاريع أعمال فنية”.

وبخصوص تصريح شقيق شيرين سيف النصر حول رغبتها في عدم إقامة عزاء لها، أوضح محيي الدين أنّ ذلك كان سوء فهم ناتج عن صعوبة الموقف وصدمة الجميع، مُضيفًا: “هي كانت متعايشة مع ضغط الدم الواطي، وكنا بنتفرج على التليفزيون عادي وأنا قاعد معاها، وأحست بشوية صداع فسألتها نروح المستشفى، وقالت نروح الإسعاف وطلبنا الإسعاف ولما وصل الإسعاف كانت توفيت”.

وحدّد محيي الدين موعد ومكان عزاء شيرين سيف النصر، قائلاً: “العزاء يوم الثلاثاء في مسجد الحامدية الشاذلية بعد المغرب”.

وكانت الفنانة شيرين سيف النصر قد توفيت فجر السبت 13 أبريل عن عمر ناهز 57 عامًا، وتمّ دفنها وتشييع جنازتها في هدوء وفقًا لوصيتها.

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