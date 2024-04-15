محمد رمضان يحدث ضجة بفيديو جديد.. هذا ما فعله مع أصدقائه في الطائرة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تفاعل الجمهور بشكل واسع مع مقطع فيديو نشره النجم محمد رمضان من داخل الطيارة على انستغرام، ظهر فيه وهو يرقص ويغني “ساعة اللمة” التي قدمها في إعلان مع النجمة أنغام خلال شهر رمضان الأخير.

وشارك المقطع مع متابعيه وثق من خلال مشهد تمثيلي تعب صديقه وإغمائه في الطيارة وعلق على صورته وهو ينام “صاحبنا أول مرة يركب الطيارة وجاله هبوطوبنفتح يوتيوب عشان نشوف طريقة نفوقه”. لتلف الكاميرا وتصور رمضان مع مجموعة من أصدقائه وهو يغني ويرقص “ساعة اللمة” ويشير إلى أصدقائه بأنهم “ناس بحبهم”.

نال المقطع إعجاب الآلاف من محبيه الذين أثنوا على طرافته وعفيته، مؤكدين أنه ينجح في إبتكار التراندات على السوشيال ميديا ليس فقط بأزيائه وأغانيه إنما أيضاً بطريقته العفوية في تمثيل المقاطع.

ومن بعدها نشر محمد فيديو له وهو يستعرض مكان إقامته الفخم في أحد الفنادق، وراح يتنقل عار بين الغرف وفي الخلفية إحدى أغنياته ووثق فتح الباب بكارت خاص يحمل صورته وإسمه، وهو ما تفاعل معه المتابعون بشكل واسع ونال استعراضه اعجاب الآلاف منهم.