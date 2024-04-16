"أجمل حاجة".. علي الحجار يكشف عن أغنية جديدة من كلمات صلاح عبدالله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان علي الحجار عن أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان "أجمل حاجة"، من كلمات الفنان الكبير صلاح عبدالله، وألحان شادي مؤنس.

ونشر "الحجار" الأغنية عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وعلق: "أجمل حاجة أغنية جديدة".

وكشف "الحجار" عن تفاصيل الحفل الثاني لمشروع "100 سنة غنا" والمقرر إقامته يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجاري في دار الأوبرا المصرية ويحيي الحفل الفنان مصطفى قمر والفنانة نادية مصطفى، إلى جانب مشاركة عدد من المطربين الشباب بقيادة المايسترو يوسف صادق.

اقرأ أيضا:

محمد عز عن مشاركته في "جري الوحوش": "كنت خايف من محمود عبدالعزيز"