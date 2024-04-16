بالصور.. أحمد عبدالعزيز يصل عزاء الراحلة شيرين سيف النصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبدالناصر:

وصل الفنان أحمد عبدالعزيز عزاء الفنانة شيرين سيف النصر الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء بمسجد الحامدية الشاذلية، وحرص على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنانة الراحلة.

وتوافد النجوم والإعلاميين والشخصيات العامة على عزاء الفنانة شيرين سيف النصر الذي يقام مساء الثلاثاء بمسجد الحامدية الشاذلية.

وشهد العزاء حضور الفنان أشرف زكي، الفنان محمد أبو داود، الإعلامي طارق علام، الكاتب والإعلامي محمد الغيطي.

وأعرب الفنان أحمد عبد العزيز عن حزنه لفراق الفنانة شيرين سيف النصر واللذان تعاونا معًا من قبل بأكثر من عمل فني أبرزها مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة" ومسلسل "المال والبنون" الجزء الثاني، وعلق على خبر الوفاة في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" وقال أن الخبر كان بمثابة صدمة بالنسبة له كونها فنانة جميلة شكلًا وموضوعًا وأنه تربطه بها علاقة زمالة طيبة وكل ود واحترام.

ورحلت الفنانة شيرين سيف النصر عن عالمنا يوم السبت عن عمر يناهز 57 عامًا وسط صدمة الوسط الفني.

وحرص عدد كبير من النجوم والإعلاميين على نعي الفنانة الراحلة منهم الفنان محمد فؤاد، الراقصة دينا، الفنانة درة، الفنانة غادة إبراهيم، الفنانة دنيا عبد العزيز، الفنان تامر عبد المنعم، الإعلامية هبة الأباصيري، الفنان محمود البزاوي وآخرون.

وكشف عن خبر الوفاة شريف سيف النصر الأخ غير الشقيق للفنانة المعتزلة وكتب عبر حسابه بتطبيق "فيسبوك": "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقًا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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