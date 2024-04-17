شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا عن تكريم مهرجان بيروت لسينما المرأة: كمية الحب اللى بشوفها حاجة مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة يسرا على مشاركة متابعيها وجمهورها بلحظات تكريمها من مهرجان بيروت لسينما المرأة في لبنان، ونشرت صورة لها من التكريم عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، وكتبت: "تكريم يعني لي الكثير من دولة حبيبة زي لبنان، كمية الحب اللي شوفتها من اللبنانيين رغم الصعوبات اللي بيمروا بيها هي حاجة مهمة جدًا في تاريخي، شكرًا من كل قلبي لمهرجان بيروت لسينما المرأة وكل التحية لشعب لبنان".



النجمة يسرا في التكريم



النجمة يسرا من التكريم



النجمة يسرا



تكريم النجمة المصرية يسرا



تكريم النجمة يسرا



يسرا لحظة تكريمها

تأسس مهرجان بيروت السينمائي في عام 2017 تحت شعار "نساء من أجل القيادة" لتسليط الضوء على دور المرأة كقائدة في مجتمعاتها، ومهمة المهرجان مستوحاة من بيان مهمة جمعية بيروت السينمائية، التي تؤمن بتوفير فرص متكافئة لصانعات الأفلام اللبنانيات والأجنبيات.

ومن هنا ولدت فكرة تثقيف الأجيال القادمة من صانعي الأفلام حول مثل هذه القضايا، وإلقاء الضوء على القصص الناجحة للمرأة في السينما، وتمكينها، وإعادة التوازن المحدد في طريقة تصويرها، وإزالة الصور النمطية التي فرضت عليها.