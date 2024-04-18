"كنت بقف 12 ساعة وبقبض 1200"..عمر كمال يرد على الهجوم بسبب سيارته الفارهة

محمد اسماعيل - القاهرة - عبر مطرب المهرجانات عمر كمال عن غضبه بعد تعرضه لحملة انتقادات واسعة عقب ظهوره بسيارة فارهة تحمل لوحتها المعدنية حروف اسمه.

وتحدث عمر كمال في مقطع فيديو عن ظهوره بسيارته الفارهة مستنكرا هجوم الجمهور.

ونشر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع فيديو وقال: لما كنت بشتغل في الشركة الألمانية وبقف على رجلي 12 ساعة في الأمن والحراسة، عمري ما قلت كلمة اشمعنى، وكنت بتعامل مع الناس بشكل جيد جدا".

واستكمل:" ولما كنت شغال في بنزينة كنت بجمع الجنيه والاتنين جنيه التبس بتاعي عشان مكنش ليا قبض، وشغال بالتبس بس، ولما كان بيخش عليا عربية ماركات عالية مبقلوش أمه اللي جيبهاله وبقول الحمد لله، ومكنتش بقول اشمعنى أبدًا وكنت بقول الحمد لله".

وواجه عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا انتقادات عقب ظهورهم بسيارات فارهة تحمل لوحاتها المعدنية حروف اسمائهم في كواليس عملا فنيا.