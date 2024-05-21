ابراهيم عيسى: حادثة تحطم طائرة الرئيس الايراني كبرى.. وستفتح الباب أمام أسئلة كثيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إثر حادث تحطم مروحيته في منطقة جبلية حدودية لإيران، مشددًا على أن القاهرة كما كل عواصم العالم متأثرة ومتابعة بالحادث الأكثر ألمًا وإيجاعًا، منوهًا بأن هذا الحادث والذي كان عبارة عن سقوط طائرة وتوفى الرئيس الإيراني ووزير خارجيته.

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن ذلك يجعلنا أمام مشهد دولي مهم وحدث مهم يوازى في أهميته القرارات الصادرة من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، مشددًا على أن هذا يجعل المناخ العالمي مؤثرة للغاية في المشهد المصري.

وأوضح أن الشعب المصري تحسس أن أي تطور خارجي أو أزمة دولية قد تنعكس على أسعار السلع داخل مصر، ولم يعد الحدث البعيد بعيدًا، ولكن الأمور أصبحت وكأنها قريبة ومؤثرة في العقل المصري وتشغل جزء من باله، منوهًا بأن مشهد وفاة الرئيس الإيراني يستحق الانتباه بقوة.

وتابع: "رئيس إيران يفتتح سد على الحدود مع أذربيجان وعند العودة تظل طائرة الرئيس طريقها وتختفي عن الرادار بحجة سوء الأحوال الجوية.. لماذا تخص الظروف الجوية طائرة الرئيس الإيراني وحده"، مشددًا على أن هذه الحادثة كبرى وستفتح الباب أمام أسئلة عديدة.