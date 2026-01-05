بعد إصدارها رسميًا | ما هي خدمة بياناتي المطورة وكيف يتم استخدامها عبر أبشر؟

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 08:21 مساءً - إن من ضمن الأسئلة المتداولة حول أبشر سؤال ما هي خدمة بياناتي المطورة وكيف يتم استخدامها عبر أبشر، والتي تم إرفاقها إلى باقي الخدمات مما أدى إلى ظهور الكثير من الاستفسارات حول الخدمة وطريقة استخدامها، لذا نتناول عبر موقع لحظات نيوز أبشر خدمة بياناتي، واستخدام خدمة بياناتي المطورة أبشر.

ما هي خدمة بياناتي المطورة

إن منصة أبشر واحدة من أهم المنصات الإلكترونية التي تقدم العديد من الخدمات الرقمية إلى المواطنين في السعودية للتسهيل عليهم في العديد من الإجراءات الحكومية، ومؤخرًا ألعنت عن صدور خدمة جديدة، وقد تداولت التساؤلات حول ما هي خدمة بياناتي المطورة: خدمة مقدمة من أبشر يمكن من خلالها القيام بالخدمات التالية:

إصدار وثيقة بيانات المواطن في السعودية.

خدمة طباعة وثيقة بيانات المواطن حسب القطاع المحدد.

إمكانية تحقق القطاعات السعودية المختلفة من صحة البيانات المدخلة.

الاستفادة من خدمات قسم الأحوال المدنية بشكل مختلف.

استخدام خدمة بياناتي المطورة أبشر

إن أبشر واحد من ضمن أفضل المواقع الإلكترونية التي يتاح من خلالها معظم الخدمات الحكومية إلى المواطنين في السعودية، ويعمل الموقع على تيسير الكثير من الإجراءات الحكومية لكل من المواطنين والمقيمين، وقد تم الإعلان عن خدمة جديدة، حيث إن يمكن استخدام خدمة بياناتي المطورة أبشر عن طريق تطبيق الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي أبشر “من هنا“. ادخل بيانات تسجيل الدخول للمستفيد (اسم المستخدم، أو رقم الهوية، وكلمة المرور). قم بادخال رمز التحقق المرسل إلى جوال المستفيد في رسالة نصية. اضغط على تسجيل الدخول. ثم اختر أيقونة خدمات من خدماتي. قم باختيار قسم الأحوال المدنية. ا نقر خدمة بياناتي المطور.

يمكن الآن الاستفادة من الخدمة الجديدة التي أصدرها موقع أبشر خدمة بياناتي المطورة.

إن في الختام قد تناولنا كافة المعلومات حول خدمة بياناتي المطورة التي تقدمها منصة أبشر السعودية إلى المواطنين، والتي يمكن الاستفادة منها عبر استخدام الخدمات التي يتم إتاحتها، وقمنا بتناول تفاصيل الحصول عليها.