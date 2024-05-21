وصلت 45 درجة .. الأرصاد تكشف الموعد المتوقع لانتهاء الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الإرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس التي تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى الظواهر الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة.

وحذر القياتي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، من استمرار الموجة الحارة وتأثيرها الشديد على أغلب أنحاء الجمهورية، والتي تتسبب في رفع درجات حرارة بعض المناطق منوها انها وصلت اليوم الاثنين في بعض المناطق إلى 45 درجة مئوية.

وأشار إلى ارتفاع درجات الحرارة منذ الخميس الماضي، لافتا إلى ان اليوم تحديدا كان يمثل ذروة ارتفاع درجات الحرارة حيث سجلت القاهرة 42 درجة مئوية ووصلت الى 45 درجة على محافظات الصغيد.

واردف عضو المركز الإعلامي لهيئة الإرصاد الجوية، أن درجات الحرارة مستمرة حتى نهاية الاسبوع ، ومتوقع الانخفاض غدا لتسجل القاهرة والوجه البحري العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة.

وأوضح أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، ستشهد نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد، وتكون هي الظاهر المؤثرة طوال الأيام المقبلة بالإضافة إلى الموجة الحارة.