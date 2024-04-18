شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كمال يسافر مهرجان كان لحضور عرض فيلم شرق 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر الفنان القدير أحمد كمال لمهرجان كان السينمائي في دورته ال ٧٧، والذي يعقد في الفتره من ١٤ إلي ٢٥ مايو المقبل، حيث يحضر عرض فيلم شرق 12 والذي يشارك في بطولته.

وينتمي فيلم شرق 12 لنوعية الكوميديا السوداء، حيث يدور في إطار من الفانتازيا الساخرة في عالم مغلق خارج الزمن، يتمرد فيه الموسيقار الشاب عبدو (عمر رزيق) على شوقي البهلوان (أحمد كمال) الذي يدير المكان بخليط من العبث والعنف وجلالة الحكاءة (منحة البطراوي) التي تخفف عن الناس بحكايات خيالية عن البحر الذي لا يعرفه أحد، ويخطط عبدو، مستعينا بموهبته، مع الشابة ننة (فايزة شامة) لكسر قبضة شوقي ونيل الحرية في عالم أرحب، والفيلم ناطق بالعامية المصرية وتم تصويره في 22 يوم في القاهرة والقصير عام 2022، ضمن مسابقة أسبوع المخرجين في مهرجان كان 2024، وهو من كتابة وإخراج هالة القوصي.

الفيلم من بطولة منحة البطراوي، وأحمد كمال، ويشهد أول ظهور سينمائي للموهبتين الصاعدتين عمر رزيق وفايزة شامة، بمشاركة أسامة أبو العطا وباسم وديع، وهو سيناريو وحوار هالة القوصي، وتصوير عبد السلام موسى، وموسيقى أحمد الصاوي.

آخر أعمال أحمد كمال السينمائية فيلم تراب الماس وكيرة والجن للمخرج مروان حامد وفي الدراما مسلسل كامل العدد.