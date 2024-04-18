شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. طرح فيلم السرب فى دور العرض يوم 1 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن طرح فيلم السرب في جميع دور العرض المصرية يوم 1 مايو المقبل، حيث طرحت الشركة عبر منصاتها المختلفة بمواقع التواصل الإجتماعى البرومو الرسمي للعمل معلنين عن موعد عرضه.

فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

وكان المخرج أحمد نادر جلال، قد قدم الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمنتج تامر مرسي، لتوفير كل ما يلزم لإخراج فيلم "السرب" على أكمل وجه وفي أفضل صورة عالمية.

أضاف أحمد نادر جلال، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن فيلم "السرب" نال استحسان الناس بشكل كبير

وتابع المخرج أحمد نادر جلال: "كل الجهات حرصت على إخراج الفيلم في أفضل صورة، ونشكر كل القائمين على فيلم السرب".