زندايا تتالق بفستان مستوحى من فيلمها "Challengers" في لوس أنجلوس

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة العالمية زندايا الأنظار خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Challengers " في لوس أنجلوس، بإطلالتها الرائعة.

وتألقت زندايا بفستان مستوحى من الفيلم "Challengers " على السجادة الحمراء لعرضه في مسرح قرية ويستوود.

واختارت زندايا فستان باللونين الأسود والزهري، من تصميم المصمم فيرا وانغ.

ويتميز الفستان بأنه مصمم على شكل ثياب النوم، إلا أنه واسع وطويل يلامس الأرض مع ذيل.

ومن الناحية الجمالية، رفعت زندايا شعرها بالكامل للوراء، وطبقت مكياجاً ناعماً أبرز ملامح وجهها.

وفيلم "Challengers" يدور حول قصة لاعبة تنس، تصبح مدربة لتساعد زوجها وتجعله مبطل عالمي شهير، وفي إحدى البطولات، تكتشف أنها ستنافس حبيبها السابق.

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