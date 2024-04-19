يسرا تكشف سبب غيابها عن جنازة الفنان صلاح السعدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة يسرا، سبب غيابها عن المشاركة في تشييع جنازة الفنان الكبير صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة.

وكتبت يسرا، عبر حسابها على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون..فقدنا اليوم قيمة وقامة فنية عظيمة في تاريخ السينما والدراما المصرية الفنان القدير صلاح السعدني.. خالص عزائي للأسرة الكريمة تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

وبشأن سبب غيابها عن جنازة صلاح السعدني، أضافت: "أعتذر عن عدم حضوري الجنازة لعدم تواجدي بمصر".

وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لمصراوي، خبر وفاة الفنان صلاح السعدني عن عمر ناهز الـ 81 عاما.

يذكر أن، صلاح السعدني من مواليد 23 أكتوبر 1943 وحصل على بكالوريوس زراعة، وهو صديق الفنان عادل إمام، حيث تخرج معه وعمل معه في مسرح الكلية، وهو أيضًا شقيق الكاتب الساخر محمود السعدني.

وتعد أول أعماله مسلسل (الرحيل) عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل (الضحية)، بينما في سبعينيات القرن العشرين كان نشاطه السينمائي أكثر.

وشارك في عدة أفلام منها (الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء)، وتميز في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها (أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة).

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