بالصور: دفن صلاح السعدني بجانب فنان مشهور عاهده بالبقاء في جواره

تحت عنوان “عاهدوا بعض يدّفنوا سوا”، كشفت وسائل إعلام مصرية عن دفن الفنان الكبير صلاح السعدني بجانب الفنان الراحل أبو بكر عزت بعدما عاهدا بعضهما البعض على ذلك.

وتوفي الفنان صلاح السعدني في سن يناهز 81 عامًا.

وظهرت الصور التي نشرها موقع “القاهرة 24” لمقابر الفنان الراحل صلاح السعدني وجنبها قبر صديقه الفنان الراحل أبو بكر عزت، حيث شاركا في العديد من الأعمال المتنوعة في مجالات السينما والمسرح والتلفزيون، بما في ذلك أرابيسك.

ويجدر الإشارة إلى أن الفنان أبو بكر عزت رحل في 27 فبراير 2006 نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز 72 عامًا، وترك وراءه إرثًا فنيًا غنيًا بالإنجازات.

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