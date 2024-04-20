رامي صبري يبدأ حفلاته الصيفية بنجاح كبير في الكويت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم رامي صبري حفله الغنائي الضخم بالكويت في أولى حفلاته ضمن جولته المقررة خلال الفترة القادمة في مصر وعدد من الدول بموسم الصيف.

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا رافعًا شعار “كامل العدد” حيث نفدت تذاكر الحفل بالكامل قبل موعده بفترة كبيرة، وحرص الجمهور على التواجد قبل موعد بدء الحفل بساعات.

وظهر رامي على مسرح الحفل بـ”لوك” جديد وسط تفاعل كبير ووصلة تصفيق مستمرة من الجمهور، وبدأ في تقديم أغانيه التي حضرها ضمن خريطة الحفل.

وقدم خلال الحفل عددًا من أشهر أغانيه الجديدة والقديمة منها “بين الحيطان” و”يمكن خير” و”كلمة” و”إنتي بتهزري” و”غالي” و”غمضت عيني” وغيرها من الأغنيات.

ويستعد رامي لتقديم عدد من المفاجآت خلال الفترة الفترة القادمة من خلال عدد من الأغنيات على طريقة السينغل منها دويتو مع النجم تامر حسني ودويتو مع النجمة يارا بالإضافة إلى عدد من الحفلات الضخمة.