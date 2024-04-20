بالفيديو: ريم البلوشي تهاجم من تسبب بطرد ليالي دهراب مسرحية صنع في الكويت

أعربت مشهورة التواصل الاجتماعي ريم البلوشي عن استيائها من قرار طرد الممثلة الكويتية ليالي دهراب من مسرحية صنع في الكويت، مؤكدة رفضها المشاركة في أي عمل يُساهم في قطع رزقها.

وأوضحت البلوشي في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع أنّها شعرت بالحزن والغضب لمعرفة خبر طرد دهراب، مُؤكدةً أنّها لن تُشارك في أي عمل يُساهم في قطع رزق أي شخص، خاصةً بعد الجهد الذي بذلته دهراب خلال عملها.

وأضافت البلوشي: “ليالي تعبت على نفسها، وهذا السبب جعلهم يطردونها ويقطعون رزقها، كل شئ إلا قطع الأرزاق لذلك ما راح أحضر عشان خاطر ليالي”.

شاهد أيضاً:

بالفيديو: ليالي دهراب تكشف تفاصيل استبعادها من مسرحية صنع في الكويت

بالفيديو: كوثر البلوشي تكشف سبب استبعاد ليالي دهراب من مسرحية صُنع في الكويت

بالفيديو: الفنانة الكويتية ليالي دهراب تهاجم مؤلف مسرحية صنع في الكويت بعد استبعادها