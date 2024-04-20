شاهد جورجينا تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير في البر

شاركت جورجينا رودريغيز، صديقة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من أحدث جلسة تصوير لها في صحراء البر.

,يظهر الفيديو جورجينا وهي تجلس وتقف وسط الصحراء، مرتدية فستانًا أنيقًا، بينما يقوم مصور محترف بتصويرها.

كما تُظهر اللقطات التالية من الفيديو جورجينا وهي تُظهر إطلالات مختلفة في أماكن أخرى من الصحراء.

وحظيت اللقطات بإعجاب كبير من متابعي جورجينا، حيث حصدت آلاف الإعجابات والتعليقات خلال وقت قصير.

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