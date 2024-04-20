"هتوحشنا أوي".. رامي عادل إمام يودع صلاح السعدني بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعي المخرج رامي إمام، الفنان الكبير والقدير صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا صباح أمس الجمعة 19 أبريل 2024، وذلك بعد صراع مع المرض.

وكتب رامي إمام، عبر حسابه على إنستجرام، رسالة ودع بها "السعدني"، قائلا: "يا عم صلاح.. هتوحشنا أوي .. البقاء لله الفنان الكبير صلاح السعدني .. فقدنا قامة وقيمة كبيرة في مصر والعالم العربي.. ربنا يرحمه و يغفرله و يدخله فسيح جناته و يصبر الاسرة الكريمة و يصبرنا".

يذكر أن، صلاح السعدني من مواليد 23 أكتوبر 1943 وحصل على بكالوريوس زراعة، وهو صديق الفنان عادل إمام، حيث تخرج معه وعمل معه في مسرح الكلية، وهو أيضًا شقيق الكاتب الساخر (محمود السعدني).

وتعد أول أعماله مسلسل (الرحيل) عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل (الضحية)، بينما في سبعينيات القرن العشرين كان نشاطه السينمائي أكثر.

وشارك في عدة أفلام منها (الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء). تميز في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها (أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة).